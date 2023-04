Buitenzwembaden krijgen roosters nauwelijks rond: waar is de badmeester?

indebuurt.nl Bij Dansunie in Deventer dans je op blote voeten: 'Het is uitgaan, maar dan anders'

Een avondje uitgaan op je blote voeten, waarbij het echt alleen maar draait om dansen. Dat is het doel van Horst Timmers (54) met Dansunie. Vrijdag 28 april kun je er voor het eerst naartoe in Het Theaterschip in Deventer. “Het is uitgaan, maar dan net even anders”, vertelt hij.