Bunkerdagen bij Olst aangepast door lage waterstand IJssel

Dertig dode vissen dobberen in kleine waterpoel Welsum, maar er is ook goed nieuws te melden

Het is een akelig beeld: dertig dode vissen die op hun kant drijven in een kleine waterpoel langs de IJsseldijk in Welsum. Verschillende mensen op sociale media verwonderen zich erover. Moet daar niet wat aan gedaan worden? Stichting Sportvisserij Oost-Nederland stelt hen gerust: ,,We hebben hier 4000 kilo vis uit gehaald en overgezet. Helaas kunnen we ze niet allemaal redden.”

19 augustus