Buren sportcafé De Hooiberg krijgen gelijk: gemeente Olst-Wijhe moet huiswerk overdoen

Kunstschil­der Carel Janssen uit Fortmond pakt na allesver­woes­ten­de brand het penseel weer op: 'Het litteken blijft'

7 augustus Dagelijks wordt kunstschilder Carel Janssen (1950) uit de buurtschap Fortmond bij Olst geconfronteerd met wat was. Waar tot medio februari zijn galerie stond, rest sinds die allesverwoestende brand een kale vlakte. Soms is de geur van de brand nog te ruiken. Het verlies van zijn levenswerk is traumatisch, erkent Janssen, maar hij is ook een meester in het relativeren. ,,Het had veel erger kunnen aflopen. De vlammen sloegen al tegen ons slaapkamerraam.”