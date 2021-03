Burgemeester Olst-Wijhe gaat vast stemmen, maar waren deze dagen niet bedoeld voor kwetsbaren?

‘Je kunt vandaag en morgen vervroegd stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe en in de Bastiaan in Olst, naast de kerk. Iedereen mag 15 en 16 maart vervroegd stemmen. Ook als je niet in een risicogroep valt. We vinden het belangrijk dat er geen piekdrukte ontstaat op woensdag 17 maart’, post de gemeente op Facebook.

‘Middelvinger naar de kwetsbare mens’

De oproep komt volgens Esther Bergen Henegouwen uit Olst wat vreemd over. ,,Wijken jullie hiermee dus af van het landelijke beleid? Op de stempas staat duidelijk vermeld dat stemmen op 15 en 16 maart alleen voor de risicogroepen is bedoeld.”

Quote Het is een keuze, maar maar het brengt mensen in verwarring Esther Bergen Henegouwen, inwoner Olst

,,Het is een keuze, maar het brengt mensen in verwarring. Ik ben benieuwd naar de overweging van de gemeente”, zegt Bergen Henegouwen.

Voor de ene reageerder voelt de oproep van de gemeente als ‘een gigantische middelvinger naar de kwetsbare mens’ en de ander vraagt zich hardop af of de burgemeester tot een risicogroep behoort.

Iedereen mag stemmen

Dat behoort de burgemeester niet en de gemeente wijkt ook niet af van het landelijke beleid. De twee extra stemdagen zijn door de Rijksoverheid ‘vooral’ in het leven geroepen voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. Dat betekent niet dat anderen vandaag en morgen niet welkom zijn.

Quote Wij steken als gemeente heel hard in op de spreiding. Door goed te spreiden, voorkom je wachtrijen Karlijn Zuethoff, woordvoerder gemeente Olst-Wijhe

,,Wij steken als gemeente heel hard in op de spreiding. Door goed te spreiden, voorkom je wachtrijen”, legt gemeentewoordvoerder Karlijn Zuethoff de keuze van de oproep uit. Daarbij benadrukt ze dat het veilig is om te komen en dat er een gastheer of -vrouw aanwezig is om de boel goed te organiseren.

Briefstemmen

Kiezers van 70 jaar en ouder, die als risicogroep worden gezien, kunnen bij deze verkiezing ook per brief stemmen. Zuethoff laat weten dat daar in haar gemeente flink gehoor aan is gegeven. ,,In Olst-Wijhe wonen 2878 70-plussers. Wij hebben inmiddels 1200 briefstemmen binnen en zijn nog steeds aan het tellen.”

