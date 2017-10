Burgemeester Olst-Wijhe waarschuwt: 'Doe deur dicht bij brand'

Laatste hand gelegd aan Olster park

19 oktober Vrijwilligers van Plaatselijk Belang Olst leggen vrijdag de laatste hand aan de aanleg van een park aan de Pluimstraat. In het park is onder meer een plein aangelegd bij het oorlogsmonument en een pad dat uitkomt in de buurt van de dijkopgang ter hoogte van de Veerweg. Omwonenden reageren enthousiast.