Burgemeester Strien vindt drugslab in Den Nul verontrustend: ‘Dit is dus overal mogelijk’

Aanleg kunstgras­veld op het SPOC-park in Wijhe lost probleem op, maar heeft ook financiële gevolgen

De aanleg van een tweede kunstgrasveld op het SPOC-terrein in Wijhe is begonnen. Daarmee lijkt een einde te komen aan rommelige en late trainingsavonden bij Wijhe’92. ,,Maar het betekent ook dat we in een tijd met stijgende kosten andere wensen of investeringen even op de lange baan moeten schuiven’’, zegt voorzitter Wilco Overweg.

24 augustus