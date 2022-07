Burgemeester van Olst-Wijhe Ton Strien (64) stopt na 15 jaar: ‘Het geeft heel veel, maar vraagt ook veel”

Van Broekland naar Armenië: Sallandse Mila (18) gaat strijd aan met honderden slimmeri­ken op biologie­wed­strijd

Het is een trip die alleen voor de échte bollebozen is weggelegd, zoals voor Mila Koekoek (18) uit het Sallandse Broekland. Begin juli vertrekt ze, met haar vwo-diploma amper in de pocket, naar Armenië. Het doel? Ze neemt het op tegen de beste biologiekenners van haar leeftijd in de Internationale Biologie Olympiade.

11 juni