Buurt gifbelt Olasfa in Olst vinden ‘fooi’ provincie onvoldoende: ‘15 jaar in de rotzooi gezeten’

Dat zegt oud-secretaris van buurtcomité Onder de Rooze, Nees Westerhout. Hij en zijn medestanders vinden het bedrag van maximaal 4600 euro dat is uitgekeerd aan omwonenden, een ‘fooi’. De hoogte van dit bedrag staat niet in verhouding tot het gederfde woongenot, zegt Westerhout. Hij vindt dat de uitloop van het project moet worden verrekend in het bedrag. De sanering van de gifbelt op het terrein van de voormalige Olster Asfalt Fabriek (Olasfa) is formeel in januari van dit jaar afgerond en heeft dertien jaar geduurd. Er is 1004 ton aan teerresten uit de grond gehaald. De opruimwerkzaamheden nemen nog een jaar in beslag. Aanvankelijk zou de klus, die in 2006 begon, slechts enkele jaren duren.