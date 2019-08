Caravan brandt uit op camping ’t Haasje in Olst

Buren sportcafé De Hooiberg krijgen gelijk: gemeente Olst-Wij­he moet huiswerk overdoen

13:25 Het dossier rond de activiteiten van sportcafé De Hooiberg in Olst is nog niet gesloten. De bestuursrechter in Zwolle heeft na bezwaren van de overburen besloten dat B en W van de gemeente Olst-Wijhe hun huiswerk over moeten doen met betrekking tot de verleende vergunning en nauwkeuriger moeten omschrijven wat wel of niet is toegestaan.