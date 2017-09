Esmee uit Wijhe is nergens bang voor

22 september De orkaan Irma is aan hen voorbij gewaaid. Ook oorlogen en overstromingen hebben ze nooit zelf meegemaakt. Leerlingen van diverse scholen in de gemeente Olst-Wijhe leerden in de afgelopen twee weken hoe wij ons tegen dergelijke dreigingen kunnen wapenen. Dat gebeurde in De IJssellinie, de vestingwerken bij landgoed De Haere in Olst.