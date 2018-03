CDA legt bal over windmolens bij inwoners Marle

CDA-fractievoorzitter Hans Kamphuis zei dat in een volle zaal in de IJsselhoeve in Veessen. ,,De uitdaging om energieneutraal en klimaatneutraal te worden, ligt niet alleen bij de politiek, ook bij de inwoners. Het gaat ook jullie kinderen aan’’, zo hield hij iedereen voor.

Kamphuis zei dat dinsdagavond in een van de twee politieke cafés die er in Olst-Wijhe in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, met die in Herxen van donderdag nog in de agenda.

Zoals verwacht kregen de politieke partijen het flink te verduren over de plannen om in 2020 20 procent van de benodigde energie in de gemeente duurzaam op te wekken door vooral windmolens en zonneparken. Vooral in Marle, en in mindere mate Welsum, is daar flink verzet tegen, nadat een eerste onderzoek vijf mogelijke gebieden heeft opgeleverd voor windmolens, waarvan twee bij Welsum en Marle.

Toch bleek de hele zaal voor energieneutrale buurtschappen te zijn, maar moet dat in Marle en Welsum misschien zonder windmolens gebeuren. ,,Ik begrijp wat jullie dwars zit. Als jullie zeggen hoe je het anders gaat doen, hebben we het over participatie’’, aldus CDA-voorman Kamphuis.

Beste argument

Volgens VVD-lijsttrekker en huidige wethouder Anton Bosch hoeven de inwoners van Marle en Welsum niet bang te zijn dat ze met hun kleinere bevolkingsaantal niets kunnen uitrichten tegen de mening van veel meer inwoners aan de oostzijde van de IJssel, die de bouw van windmolens wel steunen. ,,Het gaat om de kwaliteit van de argumenten. Iemand uit Marle of Welsum kan een meer steekhoudend argument hebben dan 15.000 inwoners aan de overkant’’, zei Bosch.