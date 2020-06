Chalet compleet verwoest door brand op camping in Fortmond

Lekkage verraadt hennepkwe­ke­rij: in korte tijd weer drugswo­ning gesloten in centrum Wijhe

4 juni In een woning aan de Paasweide in Wijhe trof de politie woensdag 25 hennepplanten aan. Een persoon is daarbij aangehouden door de politie. De hennepkwekerij werd ontdekt na lekkage bij de buren. De ontdekking van de hennepkwekerij is de tweede drugsvondst in korte tijd nadat er eind maart enorme hoeveelheden harddrugs werden aangetroffen aan de Beatrixlaan in Wijhe.