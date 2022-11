College van de gemeente Olst-Wijhe brengt bezoek aan buurtschap de Eikelhof

Elke dag een nieuw dak met zonnepane­len erbij: zo wil Olst-Wij­he dat voor mekaar krijgen

Iedere dag een nieuw dak met zonnepanelen in Olst-Wijhe. Dat moet vanaf dit najaar werkelijkheid worden. Wethouder Marcel Blind sprak in het voorjaar de wens al uit. Nu komt de gemeente met een aantal acties om de aanleg van zonnepanelen te stimuleren. ,,Het gaat erom dat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers hun woning of bedrijf verduurzamen”, zegt Blind.

21 oktober