Combi-kweek van vissen en groenten op thema-avond Olst in Transitie

Man die wijkagente in Olst mishandelde jaar verplicht naar psychiatrische kliniek

4 januari Een man die in juli dit jaar een wijkagente uit Wijhe mishandelde op het station van Olst, moet van de rechter een jaar verplicht opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. De 29-jarige Almeloër lijdt aan pychoses, een cocaineverslaving en is ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank in Zwolle besloot donderdag ook dat de man de agente 990 euro schadevergoeding moet betalen.