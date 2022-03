Coöperatie Goed Veur Mekare zoekt versterking voor verdere plannen na openen zonnepark in Wijhe

Boskamp stelt eigen dorpsagen­da op: ‘Iedereen moet zich beetje verantwoor­de­lijk voelen voor de toekomst’

De kerk verdwijnt, de scholen zijn vertrokken en ook de woonzorglocatie is niet meer helemaal van deze tijd. Hoe combineer je dat met de vraag naar wonen voor jongeren en zorg voor ouderen? En wat vinden de bewoners van Boskamp zelf over de toekomst van hun dorp? Op 5 maart kan iedereen in Boskamp meepraten.

25 februari