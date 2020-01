Cor van der Goeten (75) uit Wijhe geeft al 57 jaar gymles, maar denkt niet aan stoppen

Oud-politie­baas van IJsselland ging uit eten met een moordenaar: 'Veroordeel de zonde, niet de zondaar’

5 januari Onruststokers en overlastgevers: een aai over de bol of een flinke tik op de vingers? Wim Kanis leerde als politiebaas hoe belangrijk het is om agressiviteit hard aan te pakken, maar tegelijkertijd niet te blijven hangen in woede en vergelding. De manier waarop hij de opvang van op het oog onhandelbare personen aanpakte, baart opzien. Hij won er zelfs een prijs mee. ,,Veroordeel de zonde, niet de zondaar.’’ Dus ging hij uit eten met iemand die een moord pleegde.