Corry en Manon laten op de catwalk van Wijhe zien dat kringloopkleding hip is

Ou­de-plaatjesac­tie bij AH grote hit in Wijhe

1 oktober Heel Wijhe spaart oude plaatjes. ,,Het is fantastisch. We hebben al tweeduizend verzamelalbums uitgegeven”, zegt eigenaar Gerrit Boomgaard van de Albert Heijn in Wijhe. ,,De actie loopt nog beter dan de voetbalplaatjes van een paar jaar geleden. Je ziet her en der buurtapps opduiken om plaatjes te kunnen ruilen. Mijn drie jongens zijn ook druk aan het sparen.”