Danique Kerkdijk uit Olst start trapt seizoen met Brighton af tegen haar oude club Bristol City

Pas drie weken voordat ze met Oranje mee moest naar Estland arriveerde Kerkdijk in de Engelse kustplaats. ,,Ik ben natuurlijk wat later ingestroomd dan de anderen meiden vanwege het WK in Frankrijk, maar ik ben wel met open armen ontvangen. De meiden gaven me een welkom gevoel, dat was erg prettig. Al is het tijdens de pre-season-periode in Engeland voornamelijk rennen geblazen. Dan is de periode met Oranje wel even prettig. Om op een heel hoog niveau te mogen trainen, al moet ik zeggen dat je als voetballer wel profijt hebt van de conditietrainingen in Engeland.”

Quote Al is het tijdens de pre-sea­son-periode in Engeland voorname­lijk rennen geblazen. Dan is de periode met Oranje wel even prettig. Danique Kerkdijk, Voetballer

Ontwikkeling

Met Oranje speelde ze zelf niet, maar met haar overstap naar Brighton & Hove Albion wil Kerkdijk zich verder ontwikkelen als speelster. ,,Steeds maar beter worden, dat is wat ik graag wil. Daarom was het belangrijk voor mij om een andere club te zoeken. De uitdaging bij Bristol was weg, daar werd vooral in het groepsbelang getraind. Wat begrijpelijk is, maar waar weinig aandacht voor de individuele speelsters was. Nu heb ik bij Brighton al heel veel contact met de trainster gehad‘’, vertelt Kerkdijk. ,,Ze is heel open en eerlijk. Zegt precies wat ze vindt en dat is heel goed om mee te werken. Ze zegt waar het op staat en wat je beter kunt doen. Daar word je alleen maar beter van. En dat is wat ik wil, een betere speelster worden.”

Volledig scherm Danique Kerkdijk in het shirt van Birghton &Albion FC. © Brighton & Albion FC

En dan staat ze in het openingsweekend van de competitie op de velden van de club die ze afgelopen jaar verliet. ,,Tja, ik heb geen idee hoe dat zal zijn. Ik heb dat eigenlijk nooit eerder meegemaakt, spelen tegen mijn oude club. Maar ik zie er niet tegenop, of zo. Ik heb met veel meiden nog heel veel contact.”

Opbouwen

Kerkdijk is ook voor Brighton gehaald voor het centrum en om haar voetballende vermogen aan te spreken. ,,Al is er wel veel veranderd de laatste jaren", zegt Kerkdijk. ,,Bij Bristol werd ik ooit gehaald om het opbouwende voetbal er in te krijgen. Nu wordt er al veel meer opbouwend gespeeld in Engeland. Dat gaat gelukkig snel. Ik heb wel het voordeel dat ik zowel links als rechts in het centrum kan spelen en de speelwijze duidelijk is. We spelen met vier verdedigers waardoor het vrij zeker is dat ik één van de twee plekken in het centrum zal innemen. Niemand is zeker van een basisplaats, al ga ik er wel vanuit dat ik ga spelen. Ik ben een versterking voor dit team, zonder arrogant te willen zijn.”