Dankzij app en fietsroute kan iedereen de geheimen van de IJssellinie ontdekken

Veel goud, zilver en brons voor de Sallandse Sportploeg op de Special Olympics en... een pechvogel

Stapels medailles en vooral een heel voldaan gevoel. Dat is de oogst van de Sallandse Sportploeg op de Special Olympics afgelopen weekeinde in Twente. De G-sporters, sporters met een verstandelijke beperking, deden mee in het voetbal, handbal en zwemmen op deze aangepaste Spelen. En net als op de echte Spelen waren er hier naast goud, zilver en brons ook discussies over regels en scheidsrechters en een pechvogel.

12 juni