Darters gooien pijltje erbij neer: nieuwe, harde klap voor café’s in onze regio

Trainen in garage is goed genoeg voor krachtpat­ser Martijn de Weerd

12 augustus Martijn de Weerd uit Wijhe was helemaal klaar voor de strijd om de titel Sterkste Man van Nederland 2020. Tot twee keer toe gooide corona roet in het eten. Kwalificatiewedstrijden werden afgelast, zijn sportschool ging dicht en moest hij verder trainen in zijn garage. ,,In de hoop dat het de volgende keer wel door zou gaan. Als die dan ook wordt afgelast, dan is dat best zuur.’’ Een kleine troost. De krachtpatser is dit jaar in zijn woonplaats genomineerd voor de Kei van Wijhe.