De Grote Ezel in Olst stopt opvang

Olst-Wijhe moet vaker controleren bij kippenboer

11:44 Olst-Wijhe heeft bezwaren van omwonenden tegen het niet handhavend willen optreden tegen de omstreden pluimveehouderij van de maatschap Van der Weerd Van Triest aan de Erveweg in Welsum afgewezen. Maar de bezwarencommissie van de gemeente heeft burgemeester en wethouders er wel op gewezen dat ze 'nog scherper en vaker' toe moeten zien in deze kwestie dan tot nu toe is gebeurd.