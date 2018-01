De IJsseldijk is lek: ‘Moeten we niet een rubberboot aanschaffen?’

De IJsseldijk tussen Deventer en Zwolle is op veel plaatsen lek, volgens het waterschap. Om een watersnoodramp te voorkomen, wordt de dijk voor 190 miljoen euro verstevigd. Het is de grootste dijkrenovatie op dit traject in 50 vijftig jaar. ,,Ik zei laatst tegen mijn vriend: moeten we niet een rubberboot aanschaffen voor als het misgaat?”

Onder aan de dijk tussen Olst en landgoed De Haere staat een stuk weiland onder water. Niet bepaald een vreemd gezicht in deze periode van hoogwater in de IJssel. Alleen, in dit geval is er wél een probleem: het water staat namelijk aan de verkeerde kant. De dijk is lek.

Lees ook De IJsseldijk tussen Zwolle en Deventer is lek Lees meer

,,Ik heb het gehoord, ja”, zegt Martin Hofstede (63) die onder aan de dijk woont. ,,De dijk is lek. Nou ja, ik heb er nog geen minuut minder om geslapen. Het waterschap houdt de IJsseldijk goed in de gaten. De komende jaren worden er miljoenen in gepompt. Ik ga er vanuit dat ze weten waar ze mee bezig zijn en ervoor zorgen dat we hier veilig wonen.”

'Afgekeurd'

Quote Er zijn geen mensen in gevaar Margreet Krol Deze locatie nabij de Kletterstraat – even voorbij Olst, richting Deventer – is een van de grofweg tien plekken waar de dijk lek is. Over vrijwel de hele lengte tussen Zwolle en Deventer is de IJsseldijk 'afgekeurd': de kering is niet sterk en niet hoog genoeg. Moeten de bewoners achter de dijk zich zorgen maken? ,,Er zijn geen mensen in gevaar”, bezweert Margreet Krol. Zij is namens waterschap Drents Overijsselse Delta verantwoordelijk voor het versterken van de IJsseldijk.



Een megaoperatie, die 190 miljoen euro kost en een dijktraject van 29 kilometer beslaat. ,,We hebben de best beveiligde delta ter wereld en dat willen we ook in de toekomst blijven. We stellen daarom zeer strenge eisen aan onze dijken. We willen dat deze ook in zeer extreme omstandigheden stand houdt. Daarom gaan we de dijk op meerdere plekken versterken.”

Storm

Zo’n extreme situatie ontstaat volgens Krol bij zeer hoogwater op de IJssel in combinatie met een westerstorm waardoor er hoge golven krachtig tegen de IJsseldijk beuken. ,,Dan heb je het over een situatie waarop jaarlijks een kans van 1 op 10.000 bestaat. Maar ook zo’n situatie willen we het hoofd kunnen bieden.”



Een ‘lekke dijk’ is volgens Margreet Krol geen vaktaal, maar feitelijk komt het er wel op neer als er water door de dijk komt. ,,Het wordt problematisch als het water daarbij ook zand uit de dijk meevoert. Dan ontstaan er allemaal kleine tunneltjes in de dijk, waardoor deze verzwakt. We zien dan zand opborrelen in de sloot. Bij extreme omstandigheden kan de dijk in elkaar storten.”

Quote Bij extreme omstandigheden kan de dijk in elkaar storten Margreet Krol, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Maatregelen

Om deze zand meevoerende wellen te verhelpen, ligt een aantal maatregelen voor de hand. ,,Op zo’n plek kunnen we een berm aanleggen die de dijk versterkt, of een damwand plaatsen”, zegt Krol. ,,Een innovatieve oplossing is bijvoorbeeld het plaatsen van geotextiel in de dijk. Dan sijpelt er wel water doorheen, maar blijft het zand op zijn plek en wordt de dijk niet verzwakt. Ook kunnen we klei ingraven in de uiterwaarden. Klei laat namelijk geen water door, waardoor het IJsselwater ondergronds een langere weg tot de dijk moet afleggen.”

Quote Dit is een ingrijpend project Margreet Krol, Waterschap Drents Overijsselse Delta Naast de vele lekkages in de dijk, is er een tweede belangrijk euvel dat verholpen moet worden: tussen Windesheim en Zwolle-Zuid is de dijk te laag. Er moet op sommige plekken een meter bij. Het afgelopen jaar zijn de zwakke plekken in de IJsseldijk door het waterschap onderzocht en in kaart gebracht. Eind januari zijn er vier informatieavonden waarop inwoners worden bijgepraat over mogelijke oplossingen en kunnen ze meedenken over maatregelen om de dijk te versterken.



In 2023 gaat de eerste spade de grond in, uiterlijk in 2026 moeten alle werkzaamheden klaar zijn. ,,Bepaald geen klein klusje”, geeft Krol toe. ,,De laatste omvangrijke versterkingen aan de IJsseldijk waren in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.” Waarom pas over vijf jaar starten met de werkzaamheden? ,,Dit is een ingrijpend project. We willen de verschillende belangen zorgvuldig afwegen. Kiezen we voor maatregelen binnendijks, dan heeft dat consequenties voor inwoners. Pakken we juist de IJsselkant aan, dan heb je al snel te maken met natuurbelangen. Deze belangen goed afwegen kost nou eenmaal veel tijd.”

Niet bang

Nicolien Geugies (33) wacht het met belangstelling af. Sinds twee weken woont ze met haar partner Klaasjan Ooms in een vrijstaande woning onder aan de dijk. ,,Ik maak me geen zorgen en ben niet bang dat de dijk het begeeft”, vertelt ze aan de keukentafel. ,,Sinds we hier wonen, ben ik me er wel van bewust dat de IJssel vlakbij is. Dat ons huis achter de dijk staat en behoorlijk laag ligt...”

Toen ze nog in een appartement in de binnenstad van Deventer woonde, heeft ze nooit één seconde gedacht aan de risico’s van hoogwater. ,,Maar laatst zei ik tegen mijn vriend: ‘moeten we niet een rubber boot aanschaffen voor als het misgaat en de dijk het begeeft?’ Dat was gekscherend bedoeld, maar het geeft wel aan dat het ons inmiddels bezighoudt.”