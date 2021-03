De N337 tussen Deventer en Wijhe wordt een weg met bloemrijke bermen voor bijen en andere insecten

Jim en Chomar uit Wijhe nemen een monnik in huis: ‘Hoe lang ik kan blijven, is afhanke­lijk van de overheid’

24 februari Een boeddhistisch klooster in een rijtjeshuis in Wijhe. Het klinkt wat onwerkelijk, maar toch is dat de plek waar momenteel de Stichting Myanmar Buddhist Temple gevestigd is. Bewoners Chomar en Jim Oosterhof namen onlangs namelijk monnik Ashin Candavara (45) in huis. Hij staat aan het hoofd van het klooster en heeft grootse plannen in de buurt.