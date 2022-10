De oranje deksel wordt gelicht in Olst-Wijhe; wie verkeerd plastic inzamelt krijgt herkansing

Komt er een Sallands zuivelbos? ‘Elke 1000 liter moet één boom opleveren’

Een eigen ‘Zuivel van SalLand’-bos? Mede-eigenaar van het streekzuivelmerk Leon Ripperda droomt van een plekje ergens in Salland waar de bomen komen te staan die hij samen met stichting IJssellandschap wil planten. Hoeveel en waar? Dat is nog niet bekend. ,,Op deze manier willen we iets teruggeven aan de natuur.”

