De vakantie van familie Kerkdijk uit Olst mag nog lang duren, liefst tot en met de WK-finale

Ze reden al van Le Havre naar Valenciennes en via Rennes ging de reis gisteren weer naar Valenciennes. Ze hebben er een vakantie van gemaakt, al gepland toen bekend werd dat hun dochter Danique (23) door bondscoach Sarina Wiegman werd geselecteerd voor de 23 speelsters die naar het WK mochten. Ok, de kans dat Danique daadwerkelijk ook speeltijd krijgt in het keurkorps van Wiegman is nog niet zo groot. De concurrentie in het centrum van de verdediging is moordend. ,,Natuurlijk hopen we dat ze nog speelminuten krijgt, maar dat is nu niet het belangrijkste. Danique is nog jong, haar tijd komt nog wel bij Oranje. dat ze dit mag meemaken is al een hele belevenis. En we zijn apetrots op haar.”