Defecte bovenleiding: Tachtig personen uit gestrande trein bij Wijhe gehaald

Automobi­list belandt via berm in sloot tussen Windesheim en Zwolle

14:45 Een automobilist is donderdagmiddag met zijn voertuig vanaf de N337 tussen Windesheim en Zwolle in een sloot beland. De bestuurder was door nog onbekende oorzaak in de berm terecht gekomen waarna hij doorschoot richting sloot.