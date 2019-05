Deur gaat open bij boerderijen in Salland

Doelvan Salland Boert en Eet Bewust is de kennis van burgers over de herkomst van hun voedsel te vergroten en boer en consument dichter bij elkaar te brengen. De start van de gratis fietstocht is zondag tussen 10 en 12 uur bij fruitbedrijf Van Vilsteren in Wijhe (Raalterweg 6) en Schrijver Stalinrichting in Broekland (Van Dongenstraat 34).

Onderweg kunnen de deelnemers dieren knuffelen, maar ook informatie krijgen over pluktuin Broeklanderhof, de voedselcoöperatie Autark in Broekland en de bloemenstroken van Heel Broekland Bloeit. Bovendien kunnen ze Trekkers Kiek’n bij Bruggeman Mechanisatie in Broekland. Daar is ook landgoed Blijdenstein voor de gelegenheid opengesteld. Salland Boert en Eet Bewust heeft elders in Nederland zes zusterorganisaties. In vier streken is er een organisatie in oprichting.

Een van de boerden die hun stellen open zetten voor de deelnemers van de fietstocht is Peter Koekoek uit Olst, die een varkensbedrijf heeft net ten zuiden van de Boerhaar. Koekoek vertelt graag over zijn werk, want anders dan vroeger heeft niet iedereen meer een boer in zijn familie of kennissenkring. Maar liever laat hij burgers een kijkje nemen in zijn stallen, zodat ze kunnen zien hoe het er aan toegaat.

Koekoek (45) merkt het vaak als hij in gesprek raakt met burgers, dat ze zo weinig weten van de boerderij, waar toch hun eten wordt gemaakt. Zoals zijn eigen bedrijf, waar hij zorgt voor 340 zeugen en 200 biggen die er gemiddeld per week worden geboren. ,,In de stal kunnen mensen het meteen zien. Dan komt het altijd beter over.’’

Om burgers meer kennis mee te geven over het reilen en zeilen op de boerderij, sloot Koekoek zich een jaar geleden aan bij Salland Boert en Eet Bewust. Zelf geniet hij het meest als hij ziet dat alle dieren er gezond bij staan. ,,Dan ligt die zeug met zijn poten omhoog om haar biggen te laten drinken. Ja, daar kun je echt van genieten’’.

Om de rust en veiligheid van zijn dieren te garanderen, gaat Koekoek zondag met kleine groepen bezoekers de stallen in. Met in ontsmettingsmiddel gedoopte overschoenen en gewassen handen.