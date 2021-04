Deventer horrorhuurder van Olster camping ’t Haasje gegooid, nu moet zijn rotzooi nog volgen

Groene golf in Olst-Wij­he? Bewoners buitenge­bied verrast door vier ‘nieuwe’ initiatie­ven voor tientallen hectares zonnepark

16 maart ‘Er is een projectontwikkelaar die een zonnepark wil realiseren bij u in de buurt’. Veel bewoners van het buitengebied van Olst en Wijhe hebben de afgelopen weken een brief met deze strekking ontvangen. Er zijn ‘ineens’ vijf concrete initiatieven voor een zonnepark in de gemeente Olst-Wijhe. Totale omvang: minimaal 53 hectare. ,,De gemeente Olst-Wijhe dendert door over de ruggen van de plattelandsbewoners’’, foetert Ineke van Wijhe, die een dergelijke brief ontving.