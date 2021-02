Deze ijsbaan in Olst opent exclusief voor leden: ‘Mensen die trouw contributie betalen niet in de kou laten staan’

Veroor­zaakt loslatende oeverbe­scher­ming IJssel vervuiling met plastic? ‘Ik hoop dat hier oog voor is’

9 januari Langs de oevers van de IJssel vind je hier en daar grote zwarte lappen tussen het zand en de stenen. Het is ‘geotextiel’ dat eigenlijk ónder de stenen langs de rivier hoort te liggen om de oever te wapenen tegen onder meer erosie door het water. Toch verschijnt het aan de oppervlakte, waar het door toedoen van weer en wind ontbindt en deeltjes ervan in het water komen. Het is onduidelijk of dat reden tot zorgen baart, al is niet iedereen er gerust op.