Deze zeven kinderen in Den Nul hebben een schoolgebouw voor zichzelf. Nog wel

video + update Arva Specerijen in Wijhe hult zich in stilzwij­gen na stofexplo­sie met drie gewonden

12 september De dag na de stofexplosie bij Arva Specerijen in Wijhe houdt het bedrijf de kaken vooralsnog stijf op elkaar over het voorval in de fabriekshal. De directie wil niets kwijt over de gevolgen van het bedrijfsongeval. Het is onduidelijk hoe het met de gewonde werknemers gaat. De telefoniste zegt dat zij hierover niet is ingelicht.