Dijkgraaf bezoekt in Marle kleinste stembureau van Nederland

video Typhoon koopt lot in huizenlote­rij Herxen

14 maart De Zwolse zanger en rapper Typhoon heeft in Herxen een lot gekocht in de loterij om een vakantiewoning. De opbrengst van de loterij is bestemd voor een grote verbouwing van het plaatselijke dorpshuis. Typhoon is zijn lot ter plekke komen ophalen.