Dijkpleister bij Olst moet verse ‘wond’ dichten nu hoogwater zich aandient

Omwonenden Olas­fa-ter­rein Olst vechten door tegen aanleg ringdijk: ‘Wij moeten maar slikken en dulden’

28 januari Het dossier ‘Olasfa’ sluit voorlopig nog niet. Omdat de gemeente Olst-Wijhe tóch een vergunning afgeeft voor de ringdijk op het Olasfa-terrein, gaan omwonenden wederom in verweer. Dat maken zij kenbaar in een bezwaar gericht aan de gemeente. ,,Te vaak heeft u ons als gemeente in de kou laten staan’’, zeggen de bewoners van de Benedendijk in Olst.