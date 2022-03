Dikke dossiers schrikken sportieve nieuwkomer Michel Vierwind in raad Olst-Wijhe niet af

Michel Vierwind uit Wijhe wil gemeente­raad in met sportpar­tij: ‘Tijd om gezondheid écht prioriteit te geven’

Projecten om je leefstijl te veranderen, meer te bewegen of de strijd tegen overgewicht aan te gaan; Michel Vierwind uit Wijhe heeft ze als medewerker van het sportcentrum in zijn dorp allemaal voorbij zien komen. Overheidsgeld dat met de beste bedoelingen wordt ingezet, maar zelden écht verandering teweegbrengt. Dat moet anders, vindt Vierwind. Dus wil hij de politiek in. ,,Gezondheid moet prioriteit krijgen. Ik wil daarom voor de PartijvdSport de gemeenteraad in.’’

