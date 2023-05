Dit betaal je in de gemeente Olst-Wijhe voor een paspoort

Raalte wil meer dan 100 vastgoedei­ge­na­ren in één vereniging: ‘Meer doen om aantrekke­lij­ker te worden’

Na de opknapbeurt van het centrum wil de gemeente Raalte op een nieuwe manier ervoor zorgen dat het dorpscentrum blijft vernieuwen. Aankomend jaar wordt onderzocht of het mogelijk is om meer dan honderd vastgoedeigenaren samen te brengen in een vereniging. Zo krijgt de gemeente een duidelijk aanspreekpunt en kunnen de vastgoedeigenaren gezamenlijk investeren in het centrum.