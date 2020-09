Dit is waarom fietsers hier in Wesepe massaal door het gras rijden

Verenigin­gen willen zelf kantine draaien in voormalig sportcafé De Hooiberg in Olst. ‘Beter dan cola onder tl-licht’

2 september Een kopje koffie of een glaasje cola onder tl-verlichting in een zaaltje dat bedoeld is voor vergaderingen. Voor verenigingen die sporten in sporthal De Hooiberg in Olst is het al een jaar realiteit. De gebruikers van de sporthal willen nu zelf het voormalige sportcafé als kantine gaan runnen. ,,We willen snel weer kunnen proosten op een overwinning”, zegt volleybalster Eva Saris.