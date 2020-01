Dj-school in Olst stoomt de nieuwe Martin Garrix of Tiësto klaar

Op maat gemaakte bakfietsen uit Heeten krijgen in heel Europa een tweede leven

21 januari Ludo Lubbers (39) uit Heeten is een begrip op het gebied van tweedehands en op maat gemaakte bakfietsen. In heel Nederland, maar ook over de grens, wordt zijn werk gewaardeerd. Omdat alles perfect moet, stapt hij zelfs in het vliegtuig om de bakfiets ter plaatse in elkaar te zetten.