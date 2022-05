Dode man in IJssel bij Wijhe niet door misdrijf overleden

Staatsbos­be­heer koopt uniek Fortmonder­bos in kom van de IJssel: ‘Honden niet meer los’

Een bijzonder stuk bos bij de IJssel bij Fortmond gaat over in andere handen. Staatsbosbeheer koopt het Fortmonderbos van landgoed De Gelder. ,,Wat we precies gaan doen qua ontwikkeling met het bos, is nog niet duidelijk. Wel gaan we er meer controleren op loslopende honden en vuurtjes stoken.’’

12:02