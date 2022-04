Door deze monsterklus in Olst zal ProRail-bouwmanager Gerrit komende week amper slapen

Tunnelbak krijgt langzaam vorm op bouwter­rein naast spoor in Olst, maar bezwaarma­kers wachten nog op zitting

Aannemer Hegeman Bouw & Infra werkt momenteel in opdracht van de gemeente Olst-Wijhe en Pro Rail aan de bouw van de de fietstunnel in Olst. De tunnelbak met spoordek wordt naast het spoor opgebouwd om begin mei op zijn plaats gereden te worden. Ondertussen wachten tegenstanders van de plannen nog op een zittingsdatum van de Raad van State om hun bezwaren toe te kunnen lichten. Wat is er allemaal aan vooraf gegaan?

30 maart