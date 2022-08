Door gigantische parkeerplaats doet in Olst niets meer denken aan ‘gifbubbel’ van asfaltfabriek

Judith Compagner beleeft vuurdoop als wethouder, in Olst-Wij­he: ‘Politiek is niet voor bange mensen’

Olst-Wijhe heeft een nieuw gezicht in het college van burgemeester en wethouders. Judith Compagner (48, CDA) uit Wijhe is maandagavond benoemd als wethouder. ,,Ik heb vanochtend al de eerste werkafspraken gehad in mijn nieuwe kantoor met prachtig uitzicht over de IJssel.’’

6 juli