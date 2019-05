Door Johnny de Mol bejubelde film ‘Anders Bekeken’ gaat op 23 juni in Olst in première

De première van de film ‘Anders Bekeken’ op 23 juni wordt uniek voor Olst, omdat bijna alle scenes in dit dorp zijn opgenomen. En bovendien omdat Johnny de Mol de productie van Theater Onbeperkt uit Deventer aanprees in zijn tv-programma ‘Down met Johnny’ en er zelfs een stuntman voor leverde.

In Olst zullen op 23 juni beelden te zien zijn die cinemaliefhebbers kennen van het bekende Filmfestival van Cannes. Vanaf 15.00 uur komen de feestelijk geklede acteurs voorrijden in prachtige bolides . Ze zullen voor de première in het Holstohus schrijden over de rode loper. U kunt zelf ook in vol ornaat bij de filmvertoning aanwezig zijn. Deze begint om 15.45 uur.

Na afloop is er gelegenheid voor en drankje en kunt u in gesprek gaan met regisseur Luisella Lai. Ook de acteurs zullen het een eer vinden om hun verhaal te vertellen. Het festival wordt afgesloten met een buffet van Eetkamer ‘Hier is ut’.

Doe maar gek

Doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg, luidt het motto van de film. Het verhaal gaat over een dorp dat compleet wordt bewoond en gerund door mensen met een beperking. Zij raken uit balans wanneer er zich een ‘normaal gezin’ vestigt. De dorpsbewoners hebben moeite met de nieuwelingen en zijn bang voor veranderingen.

Vrijwel alle scènes zijn in Olst opgenomen en veel dorpsbewoners spelen erin mee of hebben actief geholpen bij de totstandkoming van de film.

Kaartverkoop