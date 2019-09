Doordeweeks is hij veiligheidsexpert, in het weekend is Michiel imker

‘Jong’ Wesepe snakt naar betaalbare huizen

6 september De meeste jongeren in Wesepe die op zichzelf willen gaan wonen, blijven het liefst in hun dorp. Probleem is dat hier niet of nauwelijks betaalbare starterswoningen beschikbaar zijn. De gemeente Olst-Wijhe en SallandWonen moeten hier hun beleid op afstemmen, waarbij de woningcorporatie nog beter zou kunnen communiceren richting deze doelgroep. Dit zegt Thijs Elderink, van bureau Eeckhof, die in opdracht van de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen de woningbehoeften van jongeren heeft onderzocht.