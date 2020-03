Drama voor gezin na boerderijbrand in Wesepe: ‘Alleen hond, laptop en boekhouding gered van vlammenzee’

UPDATE Drugspand in Wijhe gesloten; ook ploertendo­der, afgezaagd jachtge­weer en stroom­stoot­wa­pen aangetrof­fen

27 maart De politie heeft een grote hoeveelheid drugs en een aantal wapens aangetroffen in een pand aan de Beatrixlaan in Wijhe. Burgemeester Ton Strien heeft het pand direct gesloten voor de duur van drie maanden. Volgens hem was de huurder van het pand al in beeld bij de politie.