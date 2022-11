Drastische maatregel in Olst: provincie Overijssel gaat onteigenen om bouw rotonde te forceren

Hasan Kaddour is nu gelukkig in Olst en schrijft ‘vlucht’ van zich af: ‘Laat niet zomaar huis en haard achter’

In zijn ideaalbeeld was Syrië een burgerlijke en democratische staat, maar in werkelijkheid leefde Hasan Kaddour (48) in een dictatoriaal regime. Daarom maakte hij zes jaar geleden de levensgevaarlijke oversteek en belandde hij uiteindelijk in Olst. In een verhalenbundel kijkt de journalist en dichter nu terug op die vlucht en zijn inburgering in Olst.

