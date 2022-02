Drie weggevlogen parkieten van Erik uit Wesepe teruggevonden: ‘Had nooit verwacht dat ze de storm zouden overleven’

Raadsleden zoeken hun weg in doolhof van digitale democratie: ‘De echte interactie ontbreekt’

Is het moeilijker om een debat te voeren en een politiek besluit te nemen als je tegen je laptop zit te praten? De ene gemeenteraad is streng in de coronaleer en vergaderde de afgelopen twee jaar vrijwel uitsluitend digitaal. De andere kwam bijna altijd fysiek samen om besluiten te nemen. ,,Het heeft het debat niet altijd goed gedaan, maar we hebben het ons snel eigen gemaakt.’’

