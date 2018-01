Drones als extra bewaking van de dijken vanwege langdurig hoogwater

Marieke Kaarsemaker (33) wijst op rode stippen op haar computerscherm. Ze is specialist waterveiligheid bij het waterschap. ,,Dit is een sloot van ongeveer 400 meter lengte, achter de dijk, in de buurt van Herxen.’’ Daar zitten acht van die ‘wellen’. Zeker met hoogwater - de volgende piek is maandag - zijn die volop actief.



Het waterschap speurt ernaar als een bloedhond die jaagt op zijn prooi. De vier dijkbeheerders van het waterschap hebben sinds woensdag versterking van twee muskusrattenvangers, die even een andere taak hebben gekregen. De zes moeten elke wel die er is opsporen en in kaart brengen.



Ze krijgen maandag hulp van een drone met een warmtecamera. Want water dat een tunnel ‘graaft’ onder de dijk door is altijd warmer dan de omgeving waarin het opborrelt.