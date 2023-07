Dronken Olstenaar rijdt wasstraat aan gort: ‘Ik weet alleen nog dat ik mijn auto spic en span wilde’

MET VIDEO Grote brand in Deventer: zes appartemen­ten onbewoon­baar, kat overleden: ‘Het glas knalde eruit’

Een uitslaande brand heeft een woning verwoest in een appartementencomplex aan de Eleonorastraat in Deventer. In totaal heeft de brandweer zestien woningen moeten ontruimen. Zes daarvan zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard. ,,Mijn zoontje werd er wakker van.’’