Dubbele jassen en vlugge vingers: zo gingen de chocoladedieven te werk

Die ‘handige jongens’ blijken eerder op de dag ook al gespot in de Albert Heijn in Diepenveen. Daar weet alert winkelpersoneel te voorkomen dat de Milka-voorraad wordt weggenomen. ,,Ze hadden wel dertig repen in hun mandjes. Dat was opvallend’’, blikt eigenaar Rob Middeldorp terug. ,,Toen ze zich bekeken voelden, legden ze snel alles terug in het schap. Daarop hebben we ze aangesproken.’’ Het duo verliet de super. Hadden ze de twee in Diepenveen niet beter hun gang kunnen laten gaan om ze daarna aan te houden? ,,Ja, nu ik hoor dat mijn collega’s later werden bestolen was dat misschien slimmer geweest. Maar dat is natuurlijk achteraf.’’