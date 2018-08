Duo uit Wijhe en Kampen met drugs en wapens aangehouden in Arnhem

Veel blinkend chroom en zelfs leren franjes van Harleys in Raalte

19 augustus Op de binnenplaats van het WestCord Hotel Salland in Raalte is het vrijdagmiddag louter chroom wat er blinkt. In de zon schitteren dertig motoren. Bijzondere exemplaren: Harley Davidson Heritage Springers. De eigenaren hebben er dankzij de Heritage Springer Owners Netherlands (HSON) een mooie tocht op zitten. Zaterdag en zondag volgen nog twee toerdagen.