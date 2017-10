Hoe spetterend kun je het maken op een open dag? Deelnemers aan de fietstocht van het griezelfeest Hallowieje gaan zaterdagavond dwars door de wasstraat. Zij zullen het spuiten moeten slikken. Een dag eerder staan C-junioren van de voetbalclubs Wijhe'92 en Heino aan de officiële aftrap van het vernieuwde en gemoderniseerde garage- annex touringcar- en koeriersbedrijf.

Eric van Gurp, die mede namens broer Nico het woord voert, constateert dat het bedrijf na de verhuizing van de Enkweg naar de Industrieweg klaar is voor de toekomst. Compacter, efficiënter, moderner. Zo behoort Van Gurp tot de vijftig bedrijven in Nederland die gespecialiseerd zijn in de reparatie van elektrische auto's.

Jullie zouden zonnepalen op het dak krijgen. Zijn ze onzichtbaar?

Van Gurp: ,,We gaan eerst een jaartje kijken of we ze wel nodig hebben. Want de voorschotnota van het energiebedrijf is al gehalveerd. In ons oude gebouw floot de warmte naar buiten. We brandden weg in de zomer en bevroren in de winter. Omdat we hier veel zonlicht in de werkplaats krijgen, hoeven de lampen niet altijd te branden. En de isolatie is goed. Dankzij de vloerverwarming zijn kachels niet meer nodig. We hoeven niet meer te sleutelen met handschoenen aan.''

Qua ruimte zijn jullie er niet op vooruit gegaan.

,,Dit gebouw is kleiner, maar efficiënter. Minder loze ruimte. De bruggen staan bijvoorbeeld recht in plaats van schuin. Daardoor hoeven we veel minder met de auto's te manoeuvreren in de werkplaats. We hebben nu een APK-straat, waarin we ze van in- tot uitgang efficiënt kunnen keuren en repareren. Het dak van de werkplaats voor touringcars is 6 in plaats van 4,5 meter hoog. Dat is wel zo makkelijk, want nu kunnen we er voor reparatie onderdoor lopen. Onze wasstraat is geschikt voor bestelbussen tot 2,90 meter hoog.''

Staan jullie opvolgers al te trappelen?

,,Nico gaat nog wel een tijd door. De bussen zijn z'n lust en z'n leven. Hij woont boven het bedrijf, dus hier is altijd iemand die een oogje in het zeil houdt. Zelf ben ik voorlopig ook niet van plan te stoppen. Of mijn kinderen de zaak willen overnemen, weet ik niet. Eventueel verkopen we de handel. Dit is een multifunctioneel gebouw, waarin je alles kunt doen.''

Wat gebeurt er met jullie voormalige pand aan de Enkweg?