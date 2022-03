Echtpaar uit Olst beschuldigd van chantage, maar zegt van niks te weten: ‘Het moet mijn neef geweest zijn’

Handteke­nin­gen tegen bouwplan­nen bij Tellegen­school: ‘Het laatste groen in de wijk moet behouden blijven’

Bebouwing op ‘hun’ grasveld aan de Nijlandstraat is een onzalig plan. Dat vinden de omwonenden van de leegstaande Tellegenschool in Wijhe. Ze overhandigden vanmiddag een brief met daaronder de handtekeningen van alle direct aanwonenden van het grasveld aan wethouder Marcel Blind van de gemeente Olst-Wijhe. ,,Dit is het enige open veldje in west-Wijhe. Daar moet je niet aan komen.’’

